Sumar avisa ERC que el traspàs de la xarxa de Rodalies "no pot ser màrqueting": "L'han de millorar"

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, ha assenyalat que el traspàs integral de Rodalies a Catalunya pactat entre ERC i el PSOE per investir Pedro Sánchez "no pot ser màrqueting" i que ara la Generalitat és responsable de millorar-ne les infraestructures.

En una roda de premsa al Congrés, Vidal ha subratllat que ara la Generalitat i ERC, que presideix Catalunya, tenen la responsabilitat de "no només millorar Rodalies, sinó a més d'entendre que ja no hi ha més excuses per fer-ho".

Al marge de l'avís, Vidal ha qualificat de "gran notícia" per a Catalunya el traspàs integral del servei ferroviari, ja que es tracta del mitjà de transport de la majoria de catalans i, a parer seu, fins ara s'havia convertit "en un autèntic malson" pels retards acumulats.

"Vigilarem que el traspàs no sigui un element de màrqueting i, ara sí, la Generalitat actuï amb diligència per un servei que és fonamental, insisteixo, per a la ciutadania catalana", ha reblat la diputada.

LA CONDONACIÓ DEL DEUTE BENEFICIA ALTRES COMUNITATS

Sobre la condonació de 15.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a Catalunya, també pactada entre ERC i el PSOE, Vidal ha destacat que es tracta d'un acord "obert" i que s'aplica a altres comunitats autònomes.

En aquest sentit, ha menyspreat la idea que aquesta condonació impliqui un tracte desigual entre la ciutadania espanyola i generi bretxes entre territoris. "No crec gaire en l'apocalipsi", ha resolt la diputada de Sumar.