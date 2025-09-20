Sumar avala el traspàs de competències migratòries però no el que soni racista en la llei PSOE-Junts

Accepta la part normativa del text però vol canviar expressions del preàmbul que veu racistes
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Sumar en el Congrés, Verónica Barbero, ha recolzat el traspàs de competències d'immigració a Catalunya, que no té discussió en el seu grup parlamentari, i ha recalcat que s'inclinen per l'admissió a tràmit de la proposició de Llei de PSOE i Junts, que es debatrà dimarts en el Congrés.
No obstant això ha dit, en una entrevista amb Europa Press, que una cosa és la part normativa, on no veu cap problema, i una altra és l'exposició de motius, on Sumar garanteix que no hi haurà res que pugui sonar racista si s'aspira al seu suport.
El Ple del Congrés abordarà la setmana vinent aquesta iniciativa de Junts, que corre el risc de ser tombada una vegada que Podemos ha avançat la seva oposició a un text que en la seva part introductòria veu "racista".
En ser una llei orgànica, es requereix que tot el bloc d'investidura hi voti a favor, i ara es pot donar una situació d'empat, amb el qual la iniciativa decauria, si els morats, Vox, PP i UPN es decanten pel 'no'.
També dins de la coalició Sumar hi ha sectors que van mostrar recels sobre aspectes de la proposició de llei quan es va registrar, i fins i tot el diputat de Compromís adscrit al grup es va inclinar per no donar el seu vot favorable.
Sobre si hi ha unitat a Sumar de cara a aquesta votació, la portaveu ha contestat que el seu espai polític és confederal i, per tant, la transferència de competències a tots els territoris és una "prioritat" i que això ho comparteixen tots els seus integrants.
"Veurem què dona de sí el debat d'una norma que en 'stricto sensu' parla de gestió de la immigració en l'aspecte normatiu", ha afirmat, i ha afegit que el seu grup és favorable a la descentralització de competències.
"HI HA QUI ESTÀ INTENTANT JUGAR A QUE AIXÒ VAGI DE RACISME"
Així, ha lamentat que de cara a aquesta qüestió hi ha qui està "intentant jugar a que això vagi de racisme" perquè li "compensa" per "justificar-se" o "intentar fer un relat d'exclusió" que "enterboleix" el debat.
"Quan algú ha de referir-se per parlar de motius racistes en l'exposició de motius és que a la lletra de la part normativa no hi ha motius racistes, es parla de gestió de les migracions. Aquesta és la clau", ha afegit.
Ha assegurat que el preàmbul de la proposició de llei té algunes expressions que "no seran les que apareguin en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)" en cas que s'aspiri a la seva aprovació.
I ha promès que qualsevol "paraula, frase o context" que "mitjanament soni racista" en aquesta exposició de motius haurà de suprimir-se si es vol tenir el vot favorable de Sumar. "Això no ho permetrà el meu grup parlamentari mai", ha garantit.
"ELS CIE NO ENS AGRADEN"
També ha avançat que, com és habitual en qualsevol norma que arriba al Congrés, Sumar presentarà esmenes i que els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) és un dels elements que per a ells ha de canviar.
"Això encara no s'ha valorat, cal tenir ponents per a això, però sí, els CIE no ens agraden i això és molt evident (...) Si han d'existir, que siguin una altra cosa, perquè el que hi ha ara a nosaltres no ens serveix", ha defensat.