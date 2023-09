Sumar assumeix que és difícil tirar endavant l'amnistia abans de la investidura

Urtasun critica que la crida d'Aznar contra l'amnistia està "totalment fora de lloc" i "s'assembla més al colpisme"

MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha expressat aquest dimecres la dificultat de tirar endavant una llei d'amnistia per als encausats de l'1-O abans d'una investidura de Pedro Sánchez, per la qual cosa ha cridat els partits independentistes a "no obsessionar-se" amb els terminis.

"Pensar que tot pot estar aprovat abans de la investidura és una mica difícil, en el sentit que els terminis del Congrés i del Senat i els terminis de la investidura són molt diferents", ha afirmat Urtasun en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

Per aquest motiu, el portaveu considera que l'important és "no obsessionar-se" tant amb els terminis i centrar l'atenció en el contingut de la possible llei. "Els terminis són els que són, no els podem canviar", ha assenyalat, per afegir que està convençut que trobaran una fórmula amb la qual estaran satisfetes totes les parts.

Urtasun, que ha destacat que percep "voluntat d'acord" en els partits, ha reconegut que les converses són complexes però ha assegurat que "avancen a bon ritme i de manera raonable".

En la seva opinió, amb l'amnistia passarà "el mateix" que amb els indults als líders de l'1-O, és a dir, que els efectes seran "positius" per al diàleg i la concòrdia amb Catalunya, preguntat per les crítiques d'alguns exdirigents socialistes. I ha insistit que és una mesura "perfectament constitucional".

Urtasun, a més, ha apostat per prioritzar l'amnistia per "superar els efectes penals" del 2017 perquè "ara és el més important", respecte a la demanda d'ERC que se celebri un referèndum d'autodeterminació.

AZNAR "DONA PER PERDUDA" LA INVESTIDURA DE FEIJÓO

Sobre la crida de José María Aznar a mobilitzar-se contra una amnistia a l'1-O, Urtasun ha assenyalat que està "totalment fora de lloc" i que "s'assemblen més al colpisme" que a les declaracions d'un expresident del Govern central.

Urtasun ha sostingut que les paraules d'Aznar evidencien que "dona per perduda" la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dit això, ha carregat contra els populars, els quals ha acusat de no acceptar el resultat de les urnes.