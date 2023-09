Sumar assegura que el referèndum no està sobre la taula i que l'amnistia és l'única cosa que negocien

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que la possibilitat d'una amnistia és l'única cosa que estarà sobre la taula en les negociacions amb ERC i Junts de cara a la investidura d'un govern progressista, i ha descartat així l'opció del referèndum que reclama el president de la Generalitat Pere Aragonès.

"En aquests moments el que estem negociant és la qüestió de superar les conseqüències penals de l'octubre del 2017. Nosaltres en campanya electoral ho vam dir d'una manera molt clara: el compromís era seguir per la via de la negociació, del diàleg, una via que exclogui la unilateralitat, també ho hem dit. Si tots estem compromesos amb el carril de la negociació i el diàleg, això no és compatible amb el carril de la unilateralitat i per tant n'ha de quedar exclòs", ha desgranat en unes declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press.

Urtasun ha comentat que Sumar vol traslladar una "nota d'optimisme" un cop fracassi l'intent d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per mirar d'aconseguir com més aviat millor un govern progressista amb plenes "capacitats", atès que ara està en funcions per l'actitud dels populars, que han condemnat el país a "perdre un temps immens".

I per aconseguir formar aquest executiu de coalició, ha relatat, cal construir una "majoria social i plurinacional" en què la qüestió de l'amnistia "estarà sobre la taula".

El portaveu de Sumar ha emfatitzat que "ha arribat el moment de girar full" del conflicte generat per l'1-O i solucionar la situació de "molts ciutadans" que encara arrosseguen judicis pendents.