Sumar anima Junts a proposar les seves mesures per "millorar" el decret òmnibus

MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha instat Junts a proposar noves mesures que "millorin" el decret òmnibus, que inclou des de la revaloració de les pensions fins a la devolució d'un palauet al PNB a París, perquè els de Carles Puigdemont passin del rebuig al suport de la norma al Congrés.

La coportaveu d'En Comú i diputada de Sumar, Aina Vidal, ha assenyalat aquest dimarts en una roda de premsa que la seva aposta passa per tornar a portar el decret que es va rebutjar dimecres passat amb el vot en contra del PP, Vox i Junts, però "deixant espai" a que aquests últims puguin negociar per introduir-hi noves mesures.

En aquest sentit, Vidal ha remarcat que el grup plurinacional té les "mans obertes" per negociar, per la qual cosa ha animat els de Carles Puigdemont a aportar "noves solucions" al decret.

Tot i que Vidal es mostri partidària d'introduir-hi noves mesures, també ha constret que el decret torni a la cambra baixa "de la manera més ràpida possible". "Creiem que és importantíssim que sigui veloç i que torni, si no és possible després d'aquest Consell de Ministres, la setmana següent", ha postil·lat.

La diputada ha justificat aquesta celeritat pel fet que la norma inclou mesures com la pròrroga de la moratòria dels desnonaments, la revaloració de les pensions amb l'IPC o la bonificació al bo elèctric.