Sumar afirma que és la "brúixola ètica i moral" del govern de coalició: "Som la que assenyala el que és just"

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La nova co-coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha afirmat que el seu partit és la "brúixola ètica i moral" del govern de coalició", la que "assenyala el que és just".

"Tenim la potència d'estar al govern i ho hem demostrat. Hem demostrat com és d'important això aquesta mateixa setmana. Però també quan vam dir que era de justícia social que el SMI no pagués IRPF. Som la brúixola ètica i moral del govern de coalició, la que assenyala el que és just, la que recorda que la lluita contra la desigualtat és la nostra tasca principal", ha indicat Hernández aquest diumenge després de la reunió del Grup Coordinador de Sumar, el màxim òrgan de direcció de Sumar.

Hernández, que comparteix la coordinació general amb Carlos Martín, ha remarcat que Sumar té diferències amb el PSOE però s'han de "normalitzar".

"Hem de fer pedagogia. Som dos projectes diferents, dos projectes que neixen de tradicions polítiques diferents. Però que saben i que són conscients que ara cal remar amb una brúixola progressista per millorar el nostre país", ha remarcat Hernández.

Segons la co-coordinadora, "no hi haurà Torn polític si l'esquerra fa bé les seves tasques", en relació amb les eleccions generals previstes per al 2027. "Si cuidem, si avancem, si entusiasmem, el 2027 tornarem a guanyar", ha assegurat.

Encara que ha destacat que Sumar no vol un govern "que simplement resisteixi" sinó un que canviï la vida de la gent, "que faci d'aquesta legislatura una legislatura llarga, transformadora i valenta".

"I és això el que ens diferencia dels altres. No estem aquí per gestionar el que hi ha. Estem aquí per obrir camí al que ha de venir. Hem d'impulsar des del govern de coalició la reducció del temps de treball, la prestació universal per criança, el dret efectiu a l'habitatge i aquest nou escut social enfront de la inestabilitat global", ha detallat Hernández, que ha subratllat que aquesta setmana el Consell de Ministres donarà llum verd a la reducció de la jornada laboral.

"Votarà el Partit Popular en contra de la societat espanyola com va fer amb les pensions? Aquí no hi caben mitges tintes, no hi caben grisos. Fa mesos es va votar una PNL sobre la reducció de la jornada laboral i ells hi van votar a favor. La pregunta és clara. Estan amb la societat espanyola o estan amb les elits de la patronal? Perquè si ara decideixen votar contra milions de treballadores i de treballadors, estaven mentint per ventura fa uns mesos quan el seu vot era favorable?", ha preguntat sobre el sentit del vot del PP a la reducció de la jornada laboral quan arribi al Parlament.

En aquesta primera reunió del Grup Coordinador de Sumar després de la seva segona assemblea estatal s'ha decidit mantenir com a portaveu al ministre de Cultura, Ernest Urtasun i s'ha situat la vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, com a convidada permanent a l'executiva. A més, Laura Moreno ha estat elegida com a secretària d'Organització.