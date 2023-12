Sumar admet que veu "difícil" una possible coalició amb Podem a Galícia després de la ruptura "unilateral"

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha admès que veu "difícil" una coalició amb Podem a Galícia de cara a les eleccions autonòmiques després de la decisió "unilateral" dels morats d'abandonar el grup al Congrés dels Diputats.

"La pregunta crec que cal traslladar-la a Podem Galícia, però en qualsevol cas reconec que el context no és fàcil per entendre en aquest moment el paper que tindria Podem dins de Sumar Galícia", ha manifestat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, preguntada sobre si després de la ruptura parlamentària té sentit negociar una coalició amb Podem per als comicis gallecs.

Lois ha subratllat que Sumar és una força que "sempre ha allargat la mà" per unificar l'espai de l'esquerra alternativa al PSOE, però també cal ser "una mica realista" en el cas gallec i que correspon a Podem a nivell autonòmic concretar quin posicionament té respecte a la decisió de la cúpula estatal de deixar Sumar i anar-se'n al grup Mixt.

És més, Lois ha reconegut que "sens dubte" és "mes difícil entendre l'acomodació de Podem en aquest espai", després d'emfatitzar no obstant això que Sumar mira d'organitzar un projecte d'"aglutinació" de forces d'esquerra que sigui "decisiu" a l'esquerra.

RECLAMA A PODEM "NO CONFONDRE'S D'ADVERSARI"

Això sí, Lois ha insistit que Podem va incórrer en un incompliment flagrant de l'acord de coalició amb la seva "ruptura unilateral" amb Sumar per anar-se'n al Mixt, que van rebre amb "sorpresa" i de la qual es van assabentar en un primer moment pels mitjans de comunicació.

Per tant, ha lamentat aquest exercici de "deslleialtat" amb els més de tres milions de votants de Sumar en les passades generals, i més quan el projecte de Yolanda Díaz va ser "generós" per aconseguir una coalició d'esquerres que ha permès revalidar un govern de coalició.

Sobre si els morats han incorregut en transfuguisme, Lois ha evitat esmentar aquest terme però ha postil·lat que és un fet objectiu que aquesta força política es va presentar a les eleccions per formar part d'un grup parlamentari, que és Sumar, i que l'han abandonat.

En conseqüència i en un context de creixement de les dretes a nivell europeu, ha confiat que "cap diputat" es "confongui d'adversari" i entre tots es remi a favor de la legislatura i del govern de coalició.

"Ningú no entendria un posicionament en què l'adversari no fos, en aquest cas, la dreta i l'extrema dreta que cada dia qüestiona les nostres llibertats i els nostres drets socials", ha resolt Lois.