Sumar admet transferir o compartir la gestió de la immigració amb Catalunya, però exigeix respecte als drets humans

MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar en la Comissió d'Interior del Congrés, Enrique Santiago, ha admès que determinades polítiques poden ser "perfectament transferides o compartides" amb les comunitats autònomes, si bé, en el cas de l'eventual traspàs de la gestió de la immigració a Catalunya, ja ha avançat que la seva formació posarà com a "línia vermella" el respecte als drets humans.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa al Congrés després que el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, hagi explicat aquest dijous que la negociació amb Junts per al traspàs d'aquesta competència està "força avançada" tot i que encara hi ha assumptes en els quals les dues parts no acaben de trobar punts d'"equilibri".

El també portaveu parlamentari d'Esquerra Unida ha recordat que aquestes negociacions se circumscriuen en l'àmbit dels ministeris d'Interior o Inclusió, ja que tots dos tenen competències en immigració.

A més a més, com que Espanya és un estat descentralitzat, Santiago ha apuntat que és "bo que les comunitats assumeixin competències que puguin millorar i acostar la gestió als ciutadans", sempre, això sí, que es fixin "uns criteris homologables i homogenis en matèria de respecte i garantia dels drets humans i els drets fonamentals, de totes les persones" bé siguin espanyols o estrangers.

"Per a nosaltres aquesta és la línia vermella, que hi hagi unes garanties d'aplicació de drets constitucionals per igual", ha dit el diputat de Sumar, per remarcar a continuació que, a partir d'aquí, "la gestió de qualsevol política pot ser perfectament compartida o transferida".