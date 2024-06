Suïssa es nega per tercera vegada a auxiliar el jutge del cas Tsunami perquè entén que no hi ha terrorisme en la causa

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha respost al jutge del cas Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, que es nega novament a prestar auxili judicial per localitzar la secretària general d'ERC Marta Rovira.

Aquesta és la tercera vegada que el país helvètic respon amb una negativa al jutge que investiga per delictes de terrorisme persones relacionades amb aquesta plataforma i, segons ha avançat 'El País' i han confirmat diverses fonts a Europa Press, una altra vegada és perquè no consideren que hi hagi un possible delicte de terrorisme atenint-se a la seva legislació.

Prèviament, al febrer va transcendir que aquesta oficina dependent del Govern suís rebutjava ajudar el magistrat a localitzar Rovira i a obtenir informació bancària relativa a la plataforma en entendre que abans havia de decidir si hi havia un caràcter polític en la petició.

En un document datat a desembre del 2023, al qual va tenir accés Europa Press, les autoritats suïsses sol·licitaven informació sobre com podia afectar la llei d'amnistia que aleshores es tramitava al Congrés "a diversos separatistes catalans" en aquesta causa en concret.

"Seria convenient, entre altres qüestions, que ens expliqueu les possibles conseqüències d'aquesta llei sobre els procediments oberts contra els membres de Tsunami Democràtic, i també contra Rovira, la pertinença de la qual a aquesta plataforma no és clara", explicaven.

D'aquesta manera, Suïssa suspenia l'auxili sol·licitat pel magistrat fins que Espanya i en concret l'Audiència Nacional responguessin a les seves preguntes perquè entenia, després d'"examinar amb la màxima atenció" la comissió rogatòria, que el contingut era molt similar a la del 3 de desembre del 2019 que ja va donar lloc a una denegació d'assistència.