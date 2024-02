Suïssa es nega a donar informació al jutge del cas Tsunami sobre Rovira

MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha enviat una missiva al jutge del cas Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, a través del Ministeri de Justícia, en la qual es nega a ajudar-lo a localitzar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i a obtenir informació bancària relativa a la plataforma perquè entén que abans ha de decidir si hi ha un caràcter polític en la petició.

Tal com recull 'El País', les autoritats competents suïsses sol·liciten informació sobre com pot afectar la llei d'amnistia que es tramita al Congrés "diversos separatistes catalans" en aquesta causa concreta. I insisteixen que els expliquin les possibles conseqüències de la llei sobre els procediments contra els membres de Tsunami i en concret sobre Marta Rovira, "la pertinença de la qual a aquesta plataforma no és clara".

D'aquesta manera, Suïssa suspèn l'auxili que sol·licita el magistrat fins que Espanya i en concret l'Audiència Nacional respongui a les seves preguntes perquè entenen, després d'"examinar amb la màxima atenció" la comissió rogatòria, que el contingut és molt similar a la del 3 de desembre del 2019 que ja va donar lloc a una denegació d'assistència.