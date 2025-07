Submer Technologies signa un MoU per construir 1 GW de capacitat de centres de dades a l'Índia

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa especialitzada en infraestructura digital refrigerada per líquid Submer Technologies ha signat un memoràndum d'entesa (MoU) amb el Govern de Madhya Pradesh (Índia) per desenvolupar conjuntament fins a 1 gigawatt (GW) de centres de dades refrigerades per líquid i preparats per a la intel·ligència artificial.

En un comunicat aquest dijous, l'empresa explica que la signatura es va formalitzar durant la visita del cap de govern de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a la seu de Submer a Barcelona dins la iniciativa 'Invest MP', l'objectiu de la qual és atreure inversions globals a l'estat indi.

Les dues parts treballaran conjuntament per definir estàndards de disseny de refrigeració líquida, fomentar cadenes de subministrament locals i donar suport a desenvolupament de la força laboral.