Submer Group invertirà prop de 1.500 milions en un centre de dades de IA a Flix (Tarragona)

TARRAGONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
L'empresa Submer Group invertirà prop d'1.500 milions d'euros en la reindustrialització dels terrenys d'Ercros a Flix (Tarragona) per desenvolupar un centre de dades d'intel·ligència artificial (IA) sostenible i d'última generació, ha informat el Govern en un comunicat aquest dissabte.
Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encapçalat l'acte de presentació del projecte acompanyat pel conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i en el qual també han intervingut l'alcalde de Flix, Francesc Barber; el president d'Ercros, Antón Valero, i el cofundador de Submer Group, Pol Valls.
Illa ha anunciat que aquesta inversió aportarà uns "150 llocs de feina d'alta qualificació", amb una posada en funcionament progressiva prevista per a l'any 2029.
El president ha destacat la localització d'aquest projecte en un lloc en el qual existeix cultura empresarial i ha afirmat que aquest nou centre de dades serà un pol d'atracció per a altres empreses que reactivi "el cercle virtuós" de reindustralizar aquests terrenys.
Illa ha defensat que cal apostar per una tecnologia "al servei del bé comú", una teconología, diu, que vol millorar la sanitat, la seguretat i l'educació.
EL PROJECTE
Aquest projecte s'ha signat en el marc de la taula de reindustrialització amb el suport del Departament d'empresa i Treball de la Generalitat i tira endavant després que Submer Group hagi signat un contracte d'arrendament amb Ercros.
Aquest centre serà desenvolupat i operat per Rubix Data Centers, una empresa de Submer Group, i el desenvolupament està previst en dues fases, amb una primera que està previst que finalitzi en el termini de dos anys i generi entre 105 i 150 llocs de treball permanents.
La instal·lació ha estat dissenyada per adaptar-se al territori "de manera responsable" i incorporarà tecnologia avançada quant a la refrigeració líquida d'alta eficiència energètica, amb consum zero d'aigua.
SUBMER GROUP
Submer Group reuneix empreses operatives especialitzades en tota la cadena d'infraestructura de IA i, entre les empreses del grup, Rubix Data Centers desenvolupa i opera centres de dades hiperescala pensats per IA.
El CEO de Submer Group, Patrick Smets, s'ha mostrat orgullós de contribuir a la reindustrialització de Flix i ha dit que representa el lloc on la seva "visió de la infraestructura de la IA pot començar a prendre forma", recull un comunicat de l'empresa.
Per la seva banda, el CEO de Rubix Data Centers, John Eland, ha assegurat que el compromís amb la instal·lació a Flix és a llarg termini: "Treballarem juntament amb la comunitat local i les administracions, i contribuirem a la creació d'ocupació qualificada a mesura que l'emplaçament recuperi un ús productiu", ha apuntat.