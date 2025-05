Subirats afirma que la victòria de Colau el 2015 va ser "absolutament des de fora del sistema"

Asens, Sanz i Tarafa coincideixen en la importància de BComú com a espai polític

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Cultura i tinent d'alcalde de Cultura de Barcelona entre juny del 2019 i juliol del 2021, Joan Subirats, ha recordat la victòria l'exalcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, en les eleccions municipals del 24 de maig del 2015, fa deu anys: "Es va guanyar absolutament des de fora del sistema".

Subirats, impulsor el juny de 2014 de la plataforma precursora de BComú juntament amb Colau i l'aleshores advocat Jaume Asens, ha explicat en unes declaracions a Europa Press que l'objectiu que tenien no era presentar-se a les municipals, sinó que volien ser un punt d'unió de persones que venien de diferents moviments socials.

No obstant això, BComú va obtenir el maig del 2015 més de 176.000 vots i onze regidors, un més que el fins a aquell moment alcalde de la ciutat, Xavier Trias (CiU); va ser primera força a sis dels deu districtes i va guanyar on el PSC era tradicionalment la primera força política.

L'exregidor ha rememorat que els primers mesos al Govern municipal van estar marcats per la "desconfiança", ja que BComú era un partit sense experiència en política institucional que es posava al capdavant d'una administració com l'Ajuntament de Barcelona.

JAUME ASENS

Asens ha rememorat la presentació en societat de la candidatura juntament amb Subirats i Colau, la qual ha definit com la cara visible del projecte, i ha recordat la primera campanya electoral: "Ens volien callats, obedients i de braços plegats. Que acceptéssim impotents les retallades, la corrupció i la seva democràcia degradada".

Ha afirmat a Europa Press que, a parer seu, van saber recollir la fartanera de la societat catalana, i ha valorat que Colau va demostrar les seves virtuts al capdavant del consistori, "prudència, sentit del temps, audàcia, passió, capacitat de comunicació i disposició per prendre decisions arriscades".

GEMMA TARAFA

La regidora de BComú i actual coordinadora dels Comuns, Gemma Tarafa, ha afirmat en unes declaracions a Europa Press que els governs de Colau van posar sobre la taula temis que havien estat "invisibles" fins aleshores, com l'habitatge i la reorganització de l'espai urbà, i ha lamentat textualment que l'executiu de l'actual alcalde, Jaume Collboni, estigui desmuntant part de les polítiques que van impulsar.

Preguntada pel nou paper de Colau com a presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada als Comuns, Tarafa ha dit que l'exalcaldessa no s'ha anat del partit i que continua sent un actiu, i ha apuntat que l'espai polític ha de "readaptar-se i ressituar-se" per ser referents a Catalunya en qüestions com l'habitatge, la mobilitat, el medi ambient i els serveis públics.

JANET SANZ

L'actual líder de BComú, Janet Sanz, ha subratllat en unes declaracions a Europa Press que l'arribada de la formació a l'alcaldia va suposar un canvi radical per a Barcelona, i ha acusat el predecessor de Colau, l'exalcalde Xavier Trias (CiU), de posar la ciutat "a la venda de manera molt descarada".

Sobre el futur del grup municipal, que al juliol celebrarà el seu congrés sota el lema 'Repensem Barcelona', ha dit que una de les virtuts de BComú és que va més enllà dels noms i que la "marca de la casa" és, precisament, el llegat de Colau, la qual defineix com una dona valenta.

PAS PER L'ALCALDIA

Colau va iniciar el 2015 el seu primer mandat en coalició amb el PSC, encara que va passar a governar en minoria després de trencar amb els socialistes el 2017 pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya després de l'1-O.

BComú va aconseguir revalidar l'alcaldia el 2019 malgrat quedar en segona posició en les municipals, i Colau va tornar a ser primera regidora per davant del vencedor, Ernest Maragall (ERC), gràcies als suports de Barcelona pel Canvi, candidatura que va liderar l'exprimer ministre francès Manuel Valls, i del PSC, governant de nou en coalició amb els últims.

En les últimes eleccions municipals del 2023, BComú va baixar a tercera força i Colau va deixar l'alcaldia després de vuit anys en favor del socialista Jaume Collboni, i es va mantenir al consistori fins a finals del 2024, quan va deixar de ser regidor i el càrrec de coordinadora dels Comuns, formació que va liderar des de la seva creació el 2017.