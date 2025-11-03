Suárez (AstraZeneca) demana al Govern central "agilitat, estabilitat i visió a llarg termini"

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'AstraZeneca Espanya, Rick R. Suárez, ha demanat al Govern central "agilitat, estabilitat i visió a llarg termini" per garantir la competitivitat del sector farmacèutic i científic.
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració de l'Edifici Estel, seu d'AstraZeneca a Barcelona, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanitat, Mónica García, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
També han estat presents el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto, i la consellera de Salut, Olga Pané, entre altres.
Suárez ha explicat que és necessari que hi hagi una "regulació predictible, processos àgils i models d'accés que reconeguin el valor de nous tractaments", i ha reiterat que és imprescindible reduir els temps entre que es llancen els medicaments i arriben als pacients.
APOSTA A LLARG TERMINI
Suárez ha explicat que el Hub Global és "una aposta a llarg termini" i que mostra la confiança en el potencial d'Espanya, així com el compromís amb el desenvolupament científic i econòmic del país.
Ha celebrat la col·laboració amb les administracions i que aquesta nova seu permet a investigadors espanyols que treballaven a l'estranger tornar al seu país.
D'altra banda, ha subratllat que l'objectiu de la companyia és posar 20 nous medicaments al mercat abans del final de la dècada.
INNOVACIÓ
El Hub Global d'AstraZeneca vol ser "un model d'innovació" que combina la investigació biomèdica amb la ciència de dades, la tecnologia i l'àrea comercial.
La voluntat és accelerar tractaments en àrees d'alt impacte com l'oncologia, la cardiovascular, la renal i metabòlica, el respiratori i immunologia, les malalties rares o les vacunes i la immunoteràpia.
L'empresa preveu una inversió d'1.300 milions d'euros a Catalunya fins a 2027 al Hub, i l'edifici acull prop de 1.600 treballadors de la companyia.
EDIFICI ESTEL
AstraZeneca ocupa al voltant de 30.000 metres quadrats de l'Edifici Estel, que compta amb una superfície total de 50.000 metres quadrats d'oficines, locals i serveis integrats.
Entre els ocupants dels locals a peu de carrer estan les cadenes de restauració Honest Greens i Casa Carmen, que preveuen obrir portes aquesta tardor, i dels gimnasos Planet Fitness, que instal·larà uns 1.700 metres quadrats d'instal·lacions esportives, als quals encara es podrà sumar un comerç al local restant.
L'immoble, propietat de Bain Capital i Freo Group, ha hagut de ser pràcticament reconstruït, ja que durant molts anys només comptava amb l'estructura.
Després dels treballs, presenta 13 plantes d'oficines que s'estenen al voltant d'un pati interior, i entre les quals s'inclouen una planta destinada als serveis per als usuaris amb sales polivalents, gimnàs i menjador, i una gran terrassa panoràmica que ofereix vistes tant a la muntanya com al litoral.
El redissenyament, liderat per l'arquitecte Albert Blanch de l'estudi BCA Arquitectura, aprofita l'estructura original dels anys 70, que anteriorment albergava una de les seus de Telefónica.
A més, l'Ajuntament de Barcelona reformarà a partir de l'any que ve l'avinguda de Roma, via en la qual se situa l'edifici, i crearà una plaça de 8.000 metres quadrats davant de l'edifici després d'una inversió de 4,5 milions d'euros.