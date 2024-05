Stoltenberg afirma que Ucraïna té "dret a defensar-se" i colpejar objectius militars a Rússia

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmat que Ucraïna té "dret a defensar-se" i, per tant, a colpejar objectius militars a territori de Rússia, ja que va ser envaïda de forma il·legítima.

"No hem d'oblidar que aquesta és una guerra d'agressió. Rússia ha envaït Ucraïna violant flagrantment el dret internacional", ha sostingut en una entrevista publicada aquest dijous a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

Ha insistit que si l'Exèrcit rus té "total llibertat per amassar tropes i per atacar des del seu territori però els ucraïnesos no poden respondre, és molt difícil exercir l'autodefensa".

En aquest sentit, ha defensat que en una guerra no hi ha decisions que no comportin riscos, textualment, si bé el major de tots és "que Vladimir Putin prevalgués", una situació que veu perillosa tant per a Ucraïna com per l'OTAN.

També ha celebrat la dotació de mil milions en armament a Ucraïna per part d'Espanya anunciada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, aquest dilluns arran de la visita del president ucraïnès, Volidimir Zelenski: "Són equips molt importants i demostren el paper clau que Espanya està tenint", ha indicat Stoltenberg.