Stiglitz veu "equivocada" la pujada de tipus per combatre la inflació a Europa i EUA

Considera "raonable" implantar una jornada laboral de 32 hores setmanals



El Premi Nobel d'Economia Joseph I. Stiglitz veu "equivocada" la política de pujada dels tipus d'interès per combatre la inflació per la qual han optat tant la Reserva Federal dels Estats Units com el Banc Central Europeu.

"Les taxes altes d'interès ralenteixen l'economia", ha alertat en una trobada amb mitjans aquest dimecres moderat per la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, amb motiu de l'entrega del 35è Premi Internacional de Catalunya, que rebrà aquest dijous.

L'economista ha advertit que les pujades de tipus aplicades per la Reserva Federal americana són especialment "dolentes" per a Europa i per als països d'altres regions del món que han mercat en dòlars, i ara veuen com el preu d'aquesta divisa puja.

Stiglitz, que va rebre el Nobel en 2001, ha sostingut que "s'ha diagnosticat malament el problema de la inflació" després dels efectes de la pandèmia en l'economia, que va sacsejar l'oferta i la demanda mundial i va alterar mercats que van recuperant la normalitat.

En aquest escenari, ha alertat que en economies com l'americana, després d'anys de "desregulación i supervisió laxa", uns tipus alts poden portar a la fallida bancària, com va ocórrer amb el banc Silicon Valley Bank.

Així mateix, ha lamentat que els Estats Units contempli reduir la inflació a costa que la taxa d'atur pugi fins al 5%: "Quin tipus de govern diu que el seu objectiu és que hi hagi més gent aturada?".

DECRÉIXER?

Preguntat per la proposta de reduir a quatre dies la jornada laboral, Stiglitz ha considerat "raonable" baixar la jornada setmanal a 32 hores, encara que ha advocat perquè una major riquesa i productivitat no es tradueixi en més consum.

D'altra banda, s'ha mostrat contrari a la teoria del decreixement --segons la qual l'economia hauria de créixer menys per reservar els recursos i el medi ambient-- mentre hi hagi pobresa tant en les societats més avançades com als països en vies de desenvolupament.

En aquest sentit, ha subratllat que la transició cap a una economia verda implica invertir recursos: "Per a mi, el focus ha d'estar a desacoblar el creixement de la destrucció del medi ambient".