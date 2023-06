Stiglitz elogia la política econòmica de Sánchez i creu que la de PP i Vox seria "un desastre"

L'economista visita Barcelona per rebre el 35è Premi Internacional de Catalunya



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El Premi Nobel d'Economia Joseph I. Stiglitz ha elogiat la política econòmica del president del Govern, Pedro Sánchez, i ha sostingut que la que podria impulsar un Executiu de PP i Vox seria "un desastre".

Així s'ha expressat en una trobada amb mitjans aquest dimecres moderat per la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, amb motiu de l'entrega del 35è Premi Internacional de Catalunya, que rebrà aquest dijous a mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Sánchez ha fet un gran treball. L'única cosa que veig sorprenent és que no tingui més suport", ha afirmat Stiglitz, i ha afegit que el president del Govern central va gestionar la pandèmia o la pujada del preu del gas de forma molt intel·ligent.

Enfront d'això, ha advertit que un Govern de PP i Vox portaria polarització i tensions regionals en una societat molt més "dividida", amb polítiques liberals que causarien un increment de la desigualtat.

"Les conseqüències de triar el PP i Vox són realment adverses", ha afirmat l'economista i ex-assessor de l'administració Clinton, i ha sostingut que les eleccions del 23J són importants per a Espanya i a nivell global.

CATALUNYA I NOVES CIUTATS

Stiglitz ha explicat que per a ell és "molt significatiu" rebre el 35è Premi Internacional Catalunya pels seus vincles amb Catalunya i, especialment, amb el poble de Cadaqués (Girona), a la Costa Brava, on ha passat temporades.

Preguntat pel mercat immobiliari a Barcelona, ha afirmat que els elevats tipus d'interès dificulten invertir en habitatge i ha apostat per deixar enrere el "model antic de ciutats" com Nova York, amb més espai per a vianants i més transport públic.

En aquest sentit, ha afirmat que el fet que alguns llocs de treball no requereixin "proximitat entre el centre de producció" i l'empleat pot facilitar aquesta transició a les ciutats més denses, on veu necessari apostar per parcs d'habitatge públic.

TORNADA A TRUMP?

Preguntat per si veu possible que l'expresident dels Estats Units Donald Trump sigui reelegit, ha assegurat que seria "particularment desastrós", ja que ara està més enfadat i paranoic, en les seves paraules, que en el seu mandat anterior.

Així i tot, creu que la majoria dels nord-americans no dona suport al retorn de Trump a la Casa Blanca: "Aquest tipus de caos no el podem tornar a tenir. Seria desastrós si fos triat de nou".