Stiglitz avisa que la disciplina pressupostària "lliga de mans" a la UE davant la guerra a Ucraïna

El Premi Nobel i Aragonès aposten per promoure un model econòmic que combati la desigualtat



BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El Premi Nobel d'Economia Joseph I. Stiglitz ha avisat aquest dijous que la disciplina pressupostària "lliga de mans" la Unió Europea (UE) en la seva resposta a la guerra a Ucraïna arran de la invasió russa.

"Cap país ha anat a la guerra preocupat pels dèficits", ha dit en un diàleg amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'Ateneu Barcelonès moderat per la directora del diari 'Ara', Esther Vera, després de rebre el 35 Premi Internacional Catalunya aquest dijous.

L'economista nord-americà ha sostingut que Europa afronta avui "tres guerres": la guerra contra Rússia, que creu que amenaça les democràcies europees, la guerra contra el canvi climàtic i la guerra contra la desigualtat.

En paral·lel --ha dit-- tant Europa com els Estats Units estan experimentant un ascens de forces d'extrema dreta que amenaça la democràcia: "I no és només la nostra democràcia el que està en risc. Si tenen una manera, destruiran la nostra economia".

Segons Stiglitz, les forces d'extrema dreta han crescut amb el suport de classes mitjanes que veuen "l'estil de vida americà" en risc i no se senten escoltades, malgrat que quan líders com Donald Trump han governat --ha dit-- han baixat impostos a les grans fortunes i multinacionals.

No obstant això, ha alertat que hi ha altres factors a més de la desigualtat que propicien el populisme, encara que la percepció que "el sistema és injust" abona el terreny per a les demagògies, ha assenyalat.

Amb ell ha coincidit Aragonès, que ha afirmat que "l'ascens de l'extrema dreta als Estats Units durant l'època de Trump, però també a Catalunya" té darrere causes relacionades amb la desigualtat.

"Posa en risc el model en què s'ha basat el desenvolupament de les nostres societats i els sistemes polítics", ha dit el president, i ha afegit --citant Stiglitz-- que la desigualtat no és inevitable, sinó fruit de decisions polítiques.

Davant això, ha reivindicat el paper del sector públic i d'Europa per enfortir la política industrial i econòmica, amb inversions a més de regulació de mercats.

També ha subratllat que Europa hauria de replantejar-se la disciplina fiscal i millorar la coordinació entre la política econòmica i la monetària: "No sé si es nota que ja estem dissenyant els Pressupostos del 2024", ha ironitzat.

LA XINA I LA "GUERRA FREDA"

Sobre comerç internacional, el Nobel ha augurat "una nova guerra freda" amb la Xina que va a afectar a Europa, i ha advocat per construir un nou ordre mundial sobre comerç que repensi, entre uns altres, el marc jurídic sobre les ajudes d'Estat.

També ha alertat que els problemes de dependència de Rússia tant a Europa com als Estats Units quan va esclatar la guerra a Ucraïna han posat de manifest que en economia "les fronteres importen", la qual cosa ha portat a impulsar polítiques de reducció de regs ('derisking').

Sobre el canvi climàtic, ha advertit que si els països desenvolupats no contribueixen a finançar la transició energètica dels que estan en vies de desenvolupament es produiran "grans increments" d'emissions contaminants.

En aquest sentit, Aragonès ha afegit que el nou "aranzel climàtic" que prepara la Unió Europea pot ser un incentiu per a les economies de països en desenvolupament que vulguin entrar al mercat europeu.

RENDA BÀSICA UNIVERSAL I LLOGUERS

Preguntat per si és partidari d'introduir una renda bàsica universal europea, Stiglitz ha afirmat que prefereix "veure alguna cosa com un treball garantit", i ha explicat que països rics que han estudiat introduir-la s'han adonat que requeriria de massa recursos que cal invertir --ha dit-- en educació o salut.

Sobre si cal controlar el preu del lloguer, s'ha mostrat partidari de polítiques "a cavall" entre el lliure mercat i el control de preus, per exemple, per topar el lloguer o taxar els supòsits en què pot pujar-se.

ASSISTENTS

A l'acte ha acudit la consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, acompanyada d'altres membres del Consell Executiu, a més del president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i altres dirigents republicans.

Stiglitz ha rebut aquest dijous el Premi Internacional Catalunya en un acte en la Generalitat de mans d'Aragonès, que ha elogiat la seva contribució al "camí de la prosperitat compartida" i el seu compromís amb la justícia social.