Start-ups formades a l'IESE creen 102.800 llocs de treball i capten 14.500 milions de dòlars

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Les start-ups creades per l'IESE Business School han generat 102.800 llocs de treball a tot el món i han recaptat 14.500 milions de dòlars en capital, incloent-hi tres unicorns.

Aquestes dades, que consten en l'informe d'impacte de l'Entrepreneurship and Innovation Center de l'IESE, "mostren com l'escola continua ampliant el seu ecosistema emprenedor", afirma l'escola de negocis aquest dimarts en un comunicat.

Aquests llocs de treball han estat creats per emprenedors formats en alguns dels programes o iniciatives de l'IESE als 5 continents i els 14.500 milions de dòlars han estat recaptats per empreses fundades per alumnes o antics alumnes de l'escola.

L'ecosistema emprenedor de l'escola dona suport a un total de 1.400 alumnes de l'IESE cada any i, segons l'informe, el 30% inicia una empresa durant els 5 anys següents a la graduació.

"L'emprenedoria és part de la missió de la nostra escola. El nostre objectiu és formar líders que aspirin a tenir un impacte profund, positiu i durador sobre les persones, les empreses i la societat a través de l'excel·lència professional, la integritat i l'esperit de servei", ha assegurat el director general de l'IESE, Franz Heukamp.