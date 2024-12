La start-up catalana Phoenix Foods tanca una ronda de finançament de 347.000 euros

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -

La start-up catalana especialitzada en la producció primària d'insectes Phoenix Foods ha tancat una ronda de finançament de 347.000 euros liderada per EconomistesBAN, la xarxa d'inversors privats del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Segons han informat aquest dilluns en un comunicat conjunt, l'operació també ha comptat amb el finançament públic de la Generalitat, i s'ha completat amb el suport d'un crèdit Enisa del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Phoenix Foods és una empresa basada en l'economia circular que aplica la insecticultura per processar residus orgànics de manera ràpida i sostenible, i per produir proteïnes d'alta qualitat per a l'alimentació animal.

Amb aquesta ronda de finançament, la start-up preveu ampliar les seves inversions en recerca, obrir noves oportunitats de negoci i augmentar capacitats productives i comercials.

La cofundadora i CEO de Phoenix Foods, Ángela Mancho, ha reivindicat la seva aposta "decidida per la recerca", i la directora d'EconomistesBAN, Marta Alsinella, ha assegurat que inverteixen en projectes innovadors.