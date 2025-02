Starmer convida els líders europeus a una cimera diumenge per "impulsar l'acció europea" sobre Ucraïna

MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha convidat més d'una desena de líders europeus i de la UE, entre ells el president espanyol, Pedro Sánchez, a una cimera aquest diumenge per "impulsar l'acció europea" sobre Ucraïna de cara a una "pau justa i duradora", més de tres anys després de l'inici de la invasió russa, desencadenada el 24 de febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin.

"El primer ministre farà servir la cimera per impulsar l'acció europea sobre Ucraïna, en la qual assenyalarà el nostre suport col·lectiu inamovible per assolir una pau justa i duradora i un acord perdurable que garanteixi la sobirania i la seguretat futura d'Ucraïna", ha manifestat un portaveu de Downing Street, segons ha recollit el diari britànic 'The Telegraph'.

A la cimera, a més de Sánchez, hi estan convidats alguns líders de països com Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i Polònia, a més d'altres de l'OTAN --el secretari general de la qual, Mark Rutte, participarà en la reunió--, i la UE, per part de la qual hi haurà el president del Consell Europeu, António Costa, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Abans de la trobada, Starmer mantindrà una trucada amb els líders dels països bàltics i rebrà el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, per parlar sobre la guerra amb Rússia. Està previst que Zelenski també assisteixi el 6 de març a la cimera extraordinària convocada per Costa, en la qual ha assenyalat que els líders de la UE debatran possibles garanties de seguretat per a Ucraïna.

La cita s'emmarca en la intensificació dels contactes entre líders europeus de les darreres setmanes arran de l'arribada a la Casa Blanca de Donald Trump i en particular després de les seves amenaces d'imposar aranzels als països europeus, les exigències d'un augment de la despesa en defensa i després de reprendre els contactes amb Moscou amb vista a negociar la pau a Ucraïna sense comptar amb els ucraïnesos ni els europeus.

En aquest sentit, és una continuació de la que van mantenir el passat 17 de febrer a París i es produeix després que tant el president francès, Emmanuel Macron, com el mateix Starmer hagin viatjat aquesta setmana a Washington per reunir-se amb Trump.

Paral·lelament, els líders de la UE van mantenir dimecres una videoconferència convocada per Costa per preparar la cimera extraordinària del pròxim 6 de març a Brussel·les en què el reforç de les capacitats defensives europees i el suport a Ucraïna seran les qüestions centrals.