Stada tanca el 2025 amb una facturació de 4.300 milions, un 6% més

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Stada va tancar l'exercici 2025 amb una facturació ajustada i a tipus constant de 4.300 milions d'euros, un 6% més, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'ebitda ajustat per partides extraordinàries i a tipus de canvi constants va millorar un 8% fins a arribar als 961 milions d'euros.
L'empresa ha destacat que els ingressos van augmentar en els tres segments de negoci i que Speciality va superar per primera vegada els 1.000 milions, amb un augment del 17%.
Per la seva banda, Genèrics va incrementar les vendes en un 5%, "superant el mercat a Europa, i impulsat pel llançament del rivaroxaban, i Consumer Healthcare va incrementar els ingressos un 2%.
El CEO de la companyia, Peter Goldschmidt, ha explicat que totes les regions "estan contribuint de manera positiva" al creixement, i ha recordat que el 2025 la companyia va adquirir els drets de 110 nous productes.