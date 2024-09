Stada impulsa un nou centre a les instal·lacions de Logista Pharma a Leganés (Madrid)

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La farmacèutica Stada ha impulsat un nou centre a les instal·lacions de Logista Pharma a Leganés (Madrid) amb l'objectiu d'optimitzar les operacions logístiques i reduir les seves emissions de CO2, informa en un comunicat d'aquest dijous.

La directora general de Stada a Espanya, Mar Fábregas, ha assegurat que aquesta col·laboració els permetrà "implementar solucions innovadores i efectives" per descarbonitzar les seves activitats.

Així mateix, el director general de Logista Pharma, Miguel Gómez, ha valorat que l'acord "reforça el compromís de Logista no només per millorar l'accés dels consumidors a productes farmacèutics, sinó també per promoure pràctiques sostenibles".