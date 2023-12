Spotify acomiadarà el 17% de la plantilla

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de producció i distribució de música en streaming Spotify ha anunciat una reducció de plantilla que afectarà prop del 17% de la seva força laboral, la qual cosa suposarà la sortida de més de 1.500 persones, com a conseqüència de l'impacte de la desacceleració del creixement i l'encariment del cost de capital.

La plataforma, que a principis del 2023 va escometre una ronda d'acomiadaments que va afectar el 6% de la plantilla i a l'estiu va suprimir centenars de llocs de feina de la unitat podcast, ha assegurat que la seva estructura de costos "encara és massa gran", malgrat els esforços per reduir-los l'últim any.

"Havíem parlat de fer reduccions més petites al llarg del 2024 i 2025. No obstant això, considerant la bretxa entre el nostre estat objectiu financer i els nostres costos operatius actuals, hem decidit que una acció substancial per corregir els costos era la millor opció per assolir els nostres objectius", ha explicat Daniel Ek, conseller delegat de Spotify.

Spotify va obtenir uns beneficis nets de 65 milions d'euros el tercer trimestre de l'any, respecte a les pèrdues de 166 milions d'euros registrades en el mateix període de l'any anterior, mentre que els ingressos van augmentar un 10% entre juliol i setembre, fins als 3.357 milions d'euros.

El nombre d'usuaris va ser de 574 milions, un 25,8% més que fa un any. D'aquesta xifra, 226 milions d'usuaris eren de pagament, mentre que 361 milions més feien servir l'aplicació de franc.