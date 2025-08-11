S&P Global manté a Sabadell en 'A-' després de la decisió de vendre TSB, amb perspectiva 'estable'

MADRID 11 ago. (EUROPA PRESS) -
L'agència de qualificació crediticia S&P Global ha decidit mantenir sense canvis el ràting de Banc Sabadell com a emissor a llarg termini en 'A-', alhora que ha deixat sense canvis la perspectiva en 'estable'.
Segons ha informat aquest dilluns la qualificadora, la decisió s'ha pres després d'haver aprovat la junta d'accionistes la venda de TSB a Banco Santander, i la signatura ha recordat que el capital de Sabadell s'elevarà a curt termini, tot i que la majoria del capital generat es distribuirà als accionistes.
Fins ara, S&P Global entenia com a neutral la contribució de TSB al grup en termes crediticis. Malgrat que el banc britànic ha contribuït a la diversificació de geografies i negocis, la rendibilitat i eficiència de TSB ha estat per sota de les operacions a Espanya.
De cara al futur, S&P consideraria una rebaixa del ràting si Sabadell augmenta la seva tolerància al risc, es deteriora la qualitat dels seus actius de forma significativa o si el seu rendiment no manté el ritme dels seus parells.
D'altra banda, podria sofrir una revisió a l'alça si manté un bon coixí de deute o si augmenta els nivells de capital en els quals opera. Si prosperés l'adquisició de BBVA, això oferiria marge per a una pujada si es considerés que Sabadell és 'central' per a BBVA. No obstant això, la condició del Govern que operin de manera independent per tres anys impedeix que S&P ho consideri així durant la fase inicial.