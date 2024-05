S&P alerta de riscos d'execució "potencialment més alts" en l'OPA del BBVA al Sabadell

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'agència de qualificació creditícia S&P Global ha alertat que l'oferta d'adquisició del BBVA sobre Banc Sabadell comporta riscos d'execució com en qualsevol adquisició, tot i que en aquest cas són "potencialment més alts", segons un informe publicat aquest dilluns.

"Aquest acord comporta riscos d'execució que són típics de les adquisicions, però podrien ser potencialment més alts en aquest cas per la grandària de les dues entitats, la naturalesa no acordada i la manca de suport institucional assenyalat per membres del Govern central", indica la qualificadora de riscos.

En tot cas, S&P coincideix que el sentit racional de l'acord és "clar" per a BBVA: guanyar escala a Espanya per millorar l'eficiència i els retorns, a més d'elevar la quota de mercat en préstecs. El tracte també rebalancejaria el 'mix' de segments i geografies del BBVA.

S&P ha indicat que estaran atents a les novetats d'aquest acord, incloent la capacitat del Sabadell de millorar les seves finances, especialment la rendibilitat i l'eficiència, la qual cosa subratlla la perspectiva 'positiva' que actualment l'agència té assignada al banc.

La setmana passada, l'agència Fitch es va expressar en termes similars sobre aquesta operació, quan va indicar que "afegeix incertesa i pot suposar una distracció per als dos bancs".