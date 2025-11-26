El sou dels funcionaris pujarà fins a un 4,5% entre 2025 i 2026 i un 6,5% entre 2027 i 2028

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Funció Pública i els sindicats UGT i CSIF --CCOO està encara pendent de valorar-ho-- han tancat aquesta nit un acord plurianual per pujar els salaris dels més de tres milions de funcionaris un 11% en el període 2025-2028, que es distribuirà en un alça del 2,5% per aquest any; de l'1,5% per 2026, amb un variable addicional del 0,5% vinculat a l'evolució de l'IPC; del 4,5% per 2027 i del 2% per 2028, segons han informat fonts sindicals.
La pujada d'aquest any, del 2,5%, s'abonarà al desembre amb efectes retroactius des de l'1 de gener. Per 2026, el que s'ha acordat és un increment salarial fix de l'1,5%, al que s'afegiria mig punt més si la inflació a final d'any iguala o supera la pujada fixa de l'1,5%. En aquest cas, aquest 0,5% addicional s'abonaria en el primer trimestre de 2027 amb efectes retroactius. El del 2026 és l'únic increment que comptarà amb una part fixa i variable, tots els altres seran exclusivament fixos.
Encara que per al conjunt de 2025-2028 la pujada pactada és del 11%, els sindicats estimen que, per l'efecte arrossegament dels diferents increments salarials de cada any, l'augment salarial acumulat que experimentaran els empleats públics en aquests quatre anys rondarà l'11,5%.
L'acord incorpora a més diverses millores en les condicions laborals dels funcionaris, com l'eliminació de la taxa de reposició, l'agilitació dels processos selectius i el reforç de les plantilles d'atenció al públic, entre altres aspectes.
L'acord s'ha aconseguit després d'una nova reunió, la segona en aquesta setmana, de la secretària d'Estat de Funció Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, amb els representants de CCOO, UGT i CSIF, per abordar un nou pacte plurianual de millores salarials i de condicions laborals per als empleats públics.
Des de CSIF defensa que l'acord salarial aconseguit és "el millor possible en les actuals circumstàncies polítiques" i suposa, d'una banda, acabar amb la congelació salarial que estaven sofrint els funcionaris aquest any i la recuperació d'un 2,9% del poder adquisitiu que havia perdut el col·lectiu.
"CSIF subscriu aquest acord per una qüestió de responsabilitat i compromís amb els empleats públics. Hem aconseguit el millor acord possible tenint en compte les dificultats que travessa el país, la inestabilitat política, el bloqueig pressupostari i les limitacions econòmiques de la Unió Europea i l'OTAN per la despesa en defensa", apunta el sindicat que presideix Miguel Esborra.
Les parts han acordat constituir una comissió de seguiment per assegurar el compliment de les mesures pactades en un termini màxim de 15 dies des de la signatura de l'acord. D'aquesta manera, CSIF ha subratllat que l'acord "no és un xec en blanc" i que vetllarà pel seu compliment "dintre del termini i en la forma escaient", reservant-se "totes les mesures per assegurar la seva efectiva execució".