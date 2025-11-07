Sotmès a informació pública el projecte per reduir el soroll de l'A-2 al Bruc (Barcelona)

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat provisionalment i sotmès a informació pública el projecte d'actuacions contra el soroll a l'A-2 entre el Bruc i Collbató (Barcelona), informa en un comunicat aquest divendres.
El projecte té un pressupost estimat de 33,9 milions d'euros i té com a objectiu implementar les mesures correctores per complir els objectius de qualitat acústica de la normativa vigent.
En concret, s'instal·laran pantalles acústiques metàl·liques de diverses alçàries fins a un màxim de 8 metres, formades per panells de mig metre d'alçada i d'acer galvanitzat o alumini multiperforat a la cara orientada al focus de soroll.