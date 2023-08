Soteras respon les crítiques del Govern: "No són ningú per dir-me si haig de dimitir"

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, ha respost les crítiques d'aquest dimarts de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que l'ha acusat de no ser la persona més adequada per estar al capdavant de la federació: "No són ningú per dir-me si haig de dimitir".

En declaracions als mitjans aquest dimarts, Soteras ha recalcat que la FCF és un ens privat i ha reivindicat el seu treball al capdavant de la federació: "Tot el que faig sempre és pel bé del futbol català".

Des del Govern creuen que "Soteras no ha estat a l'altura del càrrec que representa i no és la persona més adequada per estar al capdavant del càrrec" arran de la polèmica amb el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el petó sense consentiment a la jugadora Jenni Hermoso.

Soteras ha ressaltat que ja ha corregit les seves primeres declaracions sobre el cas Rubiales i ha defensat que si al Govern no li satisfà la resposta és el seu problema: "Ells que es dediquin a fer política que jo em dedicaré al futbol i a l'esport de Catalunya".

"No parlaré ni bé ni malament d'algú que no conec. A la senyora Plaja no la conec gens, no sé ni qui és", ha dit el president de la FCF sobre la portaveu del Govern.