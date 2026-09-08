El sostre de despesa del Govern preveu un augment d'ingressos el 2027 del 8,7%

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La previsió d'ingressos no financers no finalistes contemplada en el sostre de despesa del 2027 que el Govern ha aprovat aquest dimarts és de 43.873 milions d'euros, un 8,7% més que l'any anterior, ha informat l'executiu en un comunicat que recull els acords assolits pel Consell Executiu.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha informat aquest matí en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press que el Govern ha acordat fixar la despesa màxima per a l'any 2027 en 43.191 milions, un 4,9% més que l'any anterior.
L'escenari d'ingressos s'ha construït a partir dels imports de les bestretes i les liquidacions del model de finançament, de les previsions sobre els ingressos tributaris i d'altres recursos no financers no finalistes.
Per fer-ho, l'executiu ha utilitzat una previsió de creixement del PIB real de Catalunya de l'1,8% d'acord amb les previsions macroeconòmiques de l'exercici.
El dèficit autoritzat és de 354 milions d'euros, el 0,1% del PIB, en sintonia amb els objectius aprovats pel Consell de Ministres del passat 6 de juliol.