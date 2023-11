Sorigué planteja en l'Smart City 2023 idees per a la innovació i la sostenibilitat urbanes

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Sorigué participa des d'aquest dimarts fins dijous en el saló Smart City Expo World Congress 2023 amb un estand i conferències en què plantejarà idees per a la innovació i la sostenibilitat urbanes, informa el grup en un comunicat.

El seu estand a Fira de Barcelona Gran Via té programades conferències i diàlegs amb experts del món acadèmic i empresarial, sobre quatre eixos: innovació en el cicle de l'aigua, ciutats circulars, infraestructures sostenibles i transició energètica.

Entre els temes d'aquestes ponències destaquen el cas de l'edifici barceloní completament automatitzat Smart22@, a l'antiga fàbrica L'Escocesa; la descarbonització de ciutats des de la cadena de valor; la tecnologia BIM en infraestructures hidràuliques; la IA per dissenyar edificis i conservar carreteres; els models predictius per optimitzar el manteniment urbà, i la generació de fred ecològic per a la ciutat a partir de plantes de gas.

Cada mitja hora a partir de les 11, l'estand planteja una nova temàtica i que els visitants participin en l'activitat plantejant preguntes.

El grup, que desenvolupa el seu negoci en les àrees de Ciutat, Aigua, Indústria, Infraestructures i Materials, Edificació i Energia, és un dels participants en el saló Smart City, que se celebra aquests tres dies amb el lema 'Benvinguts a la nova era urbana', amb més de 25.000 visitants professionals i més de 1.000 expositors entre institucions públiques, empreses privades i organitzacions de 800 ciutats.