Sorigué (CZFB) apadrina la promoció dels graus de Business & Management de La Salle-URL

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha exercit de padrina en l'acte de graduació dels estudiants dels graus de Business & Management de La Salle-Universitat Ramon Llull (URL) que es va celebrar dimecres a la tarda al Teatre de La Salle Bonanova de Barcelona.

En l'acte es van graduar 135 alumnes, provinents del grau de Management of Business and Technology, i 35 del grau en Digital Business Design and Innovation, i hi van assistir 700 convidats, entre els quals 540 acompanyants, a més de professors dels graus i responsables acadèmics, del campus i de la universitat, informa CZFB en un comunicat.

Sorigué va dedicar el seu discurs a l'automotivació: "Moltes vegades es parla de la motivació externa, la que trobem en el nostre entorn més proper, en la família, en els companys de feina, en els amics de la universitat, però no hem d'oblidar que la motivació també és interior; cada dia ens podem il·lusionar amb un projecte, crear els nostres propis reptes, posar-nos a prova".