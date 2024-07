Sordo (CCOO) s'obre a negociar "els terminis" de la reducció de la jornada laboral

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, s'ha obert a negociar l'entrada en vigor de la reducció de la jornada laboral si la mesura es trasllada a un projecte de llei aquest estiu: "Podem tenir marge per negociar els terminis, que no tingui per què entrar en vigor a l'agost".

Ho ha dit aquest dilluns al costat del secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, i la secretària general d'Indústria, Garbiñe Espejo, en una roda de premsa prèvia a una concentració davant Foment per reclamar que s'implementi la jornada laboral de 37,5 hores.

"No és que la decisió de reduir la jornada es pugui demorar fins l'any que ve. Nosaltres per aquí no hi passarem. Altra cosa és que traslladant la llei a un projecte de llei es redueixi la jornada fins a les 37,5 hores, evidentment podem tenir marge per negociar els terminis", ha dit.