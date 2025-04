Sordo (CCOO) sobre els aranzels europeus en resposta a Trump: "No hi haurà més remei"

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha lamentat la guerra aranzelària impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha expressat, sobre els aranzels europeus en represàlia, que "no són desitjables, però crec que no hi haurà més remei".

"Trump, quan impulsa aquests aranzels, el que vol fer és encarir els productes que des d'Europa es venen als Estats Units. Per a què? Perquè se'n venguin menys", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha afegit que això produirà un efecte d'increment dels preus i una possible ralentització de l'economia.

Ha apuntat que si els EUA imposen els aranzels, a Europa "s'haurà de fer alguna cosa similar sobre les importacions" americanes, i ha recordat que no és Europa la que ha començat aquesta batalla, en les seves paraules.

Ha demanat reactivar la reforma laboral per "mirar d'evitar" els acomiadaments en cas que hi hagués, segons ell, problemes en algun sector, entre els quals ha citat el del vi, el de l'oli o el dels components de l'automòbil.

"Trump no és un friki que ha caigut de Mart, forma part d'un moviment polític global que té els seus propis cavalls de Troia a Europa i a Espanya, que es diu Viktor Orbán, que es diuen extremes dretes europees, que es diu Vox a Espanya", ha dit.