Sordo (CCOO) diu que "no convé un procés d'eleccions anticipades" a Espanya

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha assegurat que en aquests moments "no convé un procés d'eleccions anticipades" a Espanya després de la dimissió de Santos Cerdán de tots els seus càrrecs al PSOE, en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dimarts.

"Des del punt de vista de la realitat laboral, el que menys ens convé és un procés d'inestabilitat electoral", ha afegit Sordo, que ha lamentat que la crispació i la polarització política són, textualment, molt rellevants.

En tot cas, ha negat la possibilitat de presentar-se a unes eleccions anticipades per Sumar i ha assenyalat que està centrat en el seu tercer mandat al capdavant del sindicat, que s'ha de votar aquest dijous: "És evident que la meva voluntat és ser secretari general del sindicat".

Sordo ha alertat que si el PP arriba al poder "té pinta" que hi haurà reculades en temes laborals, i que si comparteix govern amb Vox, textualment, és un perill per a l'ocupació, els drets laborals i l'estat de benestar.

Preguntat per la reducció de la jornada laboral, ha assegurat que compta amb una àmplia majoria social, també entre l'electorat de Junts i del PP, tot i que aquest suport no hi és a les direccions dels partits.