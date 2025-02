Sordo (CC.OO) defensa una reforma legal perquè el SMI sigui el 60% de la mitjana salarial a Espanya

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Comissions Obreres (CCOO), Unai Sordo, ha defensat una reforma legal perquè el salari mínim interprofessional (SMI) sigui el 60% de la mitjana salarial a Espanya i ha rebutjat la polèmica sobre si aquestes rendes han de tributar o no.

"Al meu entendre la qüestió no és si han de tributar o no, sinó garantir que els diners que porten a casa és almenys el 60% de la mitjana salarial del nostre país. Aquest és el criteri de la Carta Social Europea i això és el que exigirem que es posi per llei a Espanya", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha afegit que, com aquest és un tema que cal emmarcar de forma legal, han acceptat la pujada del 4,4% en lloc dels 1.200 euros que el sindicat plantejava, "a canvi" d'abordar en dos mesos una negociació en què es posi sobre la taula la quantia mínima econòmica.

"Crec que el més lògic és que s'universalitzi que les persones facin la declaració de la renda, però que una vegada que fan la declaració les persones amb salaris molt baixos sigui en una escala progressiva, i evidentment no tinguin un cost fiscal", ha afirmat.

S'ha mostrat "trist" perquè, després de l'anunci de la pujada, hi hagi hagut polèmica entre els socis de Govern per la decisió d'Hisenda que el SMI tributi en l'IRPF per primera vegada, fet que pugui, en les seves paraules, alimentar una mena de discurs anti-impostos, per això creu que la seva proposta ho contraresta.

Preguntat per les converses amb Junts sobre la reducció de la jornada laboral, ha expressat que aquests els traslladen que la decisió encara no està presa: "Crec que és perfectament possible que la reducció de jornada acabi veient la llum, encara que soc conscient que hi ha molts dubtes ideològics en alguns partits", ha dit.