Sordo (CCOO) alerta de "fenòmens neopopulistes" que poden condicionar els drets laborals

Reivindica la unitat sindical del seu sindicat amb la UGT

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha alertat aquest dilluns de "fenòmens neopopulistes d'extrema dreta" que tenen la possibilitat de condicionar els drets laborals, civils i democràtics guanyats durant les últimes dècades.

Ho ha fet durant l'obertura del 44è Congrés Confederal de la UGT, que se celebra a Barcelona fins dimecres, en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat.

"Espanya, Europa i el món corren el risc reaccionari més gran que hem conegut en les últimes dècades, amb la irrupció de fenòmens neopopulistes d'extrema dreta que estan en condicions de condicionar el quadre de drets laborals i civils i democràtics que hem guanyat en les últimes dècades a Espanya", ha assegurat.

Per això, ha afirmat que aquest repte exigeix posar "els cinc sentits i tota la intel·ligència col·lectiva" per enfortir la democràcia i els pactes socials en benefici de la majoria de la societat.

Sordo ha demanat polítiques d'estat per afrontar el procés migratori, abordar la transformació del model energètic i una fiscalitat justa: "Necessitem una fiscalitat justa que permeti tenir serveis públics que exerceixin drets de ciutadania de les majories socials, que limitin les incerteses i les pors en el futur; en lloc d'aquesta sensació de caos que es pretén instal·lar com a fórmula per tornar a esquemes reaccionaris", ha dit.

També ha reivindicat la unitat sindical entre CCOO i la UGT que ha qualificat de fonamental en els últims 35 anys: "La configuració socioeconòmica d'Espanya no s'entén sense el paper de la unitat d'acció, sense el paper de la concertació social, sense el paper del diàleg social i sense el paper de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius", ha valorat.

Al congrés hi han acudit la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; els ministres Luis Planas, Jordi Hereu i Elma Saiz; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete, i el president de la Ceoe, Antonio Garamendi.

OIT I CSA

El congrés ha comptat amb la participació d'organitzacions sindicals internacionals com l'Organització Internacional del Treball (OIT), el director general del qual, Gilbert F. Houngbo, ha avisat que tot i que les perspectives de l'economia mundial són més estables i han tornat als nivells prepandèmia, hi ha un nivell "inacceptable" de desigualtat dins els països i entre països.

Per la seva banda, el secretari general de la Confederació Sindical de treballadors i treballadores de les Amèriques (CSA), Rafael Freire, ha celebrat la victòria del Front Ampli de Yamandú Orsi en les eleccions presidencials de l'Uruguai, i ha afirmat que prefereix "mil vegades les possibles contradiccions d'un govern d'esquerra, que les certeses d'un govern de dreta".