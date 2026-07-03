El Sopar Solidari de Cerclemón de Cecot recapta 32.482 euros per fromar joves vulnerables

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El Sopar Solidari de Cerclemón, la comissió solidària de la patronal Cecot, ha recaptat 32.482 euros que es destinaran a impulsar els projectes socials i educatius de la Fundació Educativa Terrassa, una entitat que treballa per millorar les oportunitats de desenvolupament, formació i inclusió de persones, infants i joves en situació de vulnerabilitat.
La vetllada solidària, celebrada dijous a Matadepera (Barcelona), va reunir prop de 300 representants del món empresarial, professional i institucional, informa la Cecot en un comunicat aquest divendres.
Aquesta col·laboració va començar fa un any, quan la Fundació Educativa Terrassa ja va rebre una aportació extraordinària de 3.000 euros provinents de la recaptació solidària vinculada a la Nit de l'Empresa impulsada per Cerclemón i la Cecot.
La presidenta de Cerclemón, Marta Sánchez, ha destacat que aquestes iniciatives posen de manifest que l'activitat empresarial també pot ser una eina de cohesió social: "Les empreses no només contribueixen a generar activitat econòmica i ocupació, sinó que moltes assumeixen activament el compromís de participar en la construcció d'una societat amb més oportunitats i menys desigualtats".
Pel secretari general de Cecot, Oriol Alba, la col·laboració entre empreses i entitats socials és una de les millors expressions de compromís amb el territori, ja que "quan el món empresarial i el tercer sector treballen junts, es multiplica la capacitat de generar oportunitats i arribar a les persones que més les necessiten".