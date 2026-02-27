Hernández creu que el retorn dels Goya és un "reconeixement" al cinema català

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmat que la celebració de la 40a edició dels Premis Goya --que tornen a Barcelona després de 26 anys i la recepció oficial dels quals té lloc aquest divendres a la Generalitat-- és un "reconeixement molt gran" al cinema català.
Ha valorat "molt positivament" que el cinema català es consolidi i ha destacat que el 2025 la Generalitat va aportar 60 milions d'euros a l'audiovisual, i va impulsar la feminització del sector mitjançant subvencions, a més del talent i les escoles formadores, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha explicat que, quan els criteris de feminització en les bases de les subvencions han baixat, la presència femenina en les produccions ha reculat i ha precisat que la cultura ha de ser "representativa" de la societat.
Ha assegurat que el cinema en català és "imprescindible" per a la bona salut de la llengua i ha afegit que és molt important que es puguin veure pel·lícules en català tant doblades com subtitulades.
No ha avançat si el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat que el Consell Executiu aprovarà aquest divendres inclou la històrica demanda del sector de fixar un 2% per a la cultura.