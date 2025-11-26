Som Habitatge impulsa un projecte de llei per evitar l'eliminació del lloguer de temporada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La Unió de Propietaris de Catalunya (Som Habitatge) ha anunciat que elaborarà un projecte de llei per regular el lloguer de temporada i evitar l'eliminació d'aquest mercat, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat ha explicat que el text preveu afavorir "un mercat eficaç, estable, rigorós i garantista" per a totes les parts implicades, i ha lamentat que les normatives adoptades fins ara hagin provocat una reducció de l'oferta sense aconseguir una disminució de preus.
"De l'anàlisi objectiva dels resultats de les polítiques aprovades només es pot concloure que han estat un fracàs rotund que, si no es corregeixen, empitjoraran encara més la situació actual", ha dit l'entitat que, amb la seva proposta, vol participar en la legislació del sector del lloguer de temporada.
La proposta, que es redacta juntament amb experts en la matèria, es traslladarà als partits polítics i a l'opinió pública.
Ha explicat que els treballs pretenen "garantir la supervivència d'un sector que cobreix una necessitat concreta", la de les persones que necessiten un espai durant un període relativament curt i que, ha dit l'entitat, és un error equiparar amb el lloguer habitual.