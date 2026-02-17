Soltour incorpora Montenegro com a nova destinació per a l'estiu amb vols directes des de Barcelona

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Soltour ha anunciat la incorporació de Montenegro com a nova destinació per a l'operativa d'aquest estiu 2026, amb vols directes cada dissabte entre Barcelona i Tivat des de finals de juny i fins al setembre.
Tal com destaca en un comunicat, aquesta novetat del turoperador respon a l'interès del viatger espanyol per descobrir noves zones de l'Adriàtic que conserven l'essència mediterrània sense la popularitat de les destinacions més tradicionals.
En aquest context, per la companyia, el país europeu destaca com una alternativa "molt atractiva", que combina naturalesa, un patrimoni cultural "únic" i "magnífica" relació qualitat-preu.
Soltour proposa estades i circuits organitzats que permeten descobrir alguns dels enclavaments més emblemàtics del país, amb visites a Tivat, Herceg Novi i Bijela, a més d'una excursió amb vaixell per la badia de Boka Kotorska, recorrent pobles amb encant com Lepetani, Stoliv, Markov rt, Prcanj, Muo i Perast.
Així, a Tiviat hi ha la badia de Kotor, mentre que localitats com Kotor o Perast destaquen pel seu valor històric i el seu entorn únic, des d'on es pot navegar per la badia per visitar l'illot artificial on s'alça l'església de Nostra Senyora de les Roques.
L'itinerari també inclou la visita a Kotor, la platja de Zanjice i la gruta Blava, a més de Budva --la ciutat costera més antiga de Montenegro--, Cetinje i el poble de Njegusi.
"Montenegro esdevé la gran novetat de la nostra programació aquest estiu, una proposta pensada per atreure un viatger que vol descobrir llocs nous, segurs i encara desconeguts per a la majoria del públic espanyol", explica el director comercial del turoperador a Espanya i Portugal, Luis Santos.