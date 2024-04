Solidaritat per la Independència no aconsegueix els avals per anar a les eleccions catalanes

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Solidaritat Catalana per la Independència (SI) no ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les eleccions catalanes, en quedar-se'n en 3.543.

L'executiva del partit, reunida aquest diumenge, ha agraït en un comunicat els suports aconseguits.

"Els nostres esforços, doncs, se centraran en la ILP de la Declaració d'Independència" que SI va presentar el 2 de febrer en el Parlament, i la Mesa la va acceptar, però el Govern espanyol la va recórrer, i precisament el Tribunal Constitucional (TC) estudiarà aquesta nova setmana si admet a tràmit el recurs.