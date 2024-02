Solidaritat Catalana registra una ILP perquè el Parlament declari la independència

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Solidaritat Catalana per la Independència ha registrat aquest divendres al Parlament una iniciativa legislativa popular (ILP) perquè la cambra declari la independència de Catalunya, informa la formació en un comunicat.

A més a més, han iniciat contactes amb els grups parlamentaris favorables a l'autodeterminació i han agendat una reunió amb el Gabinet de la Presidència del Parlament.

Per registrar una ILP cal haver recollit prèviament 50.000 signatures i, després de registrar-la, la iniciativa ha de passar per la Mesa del Parlament, que haurà de considerar si l'admet a tràmit o no.

L'han registrada els membres de l'executiva de la formació Lluís Tenas, David Folch i Francesc Fíguls.

Solidaritat Catalana es va conformar com a coalició electoral el 2010 i va estar liderada pel president del FC Barcelona, Joan Laporta, i entre els seus dirigents destacaven Alfons López Tena i Uriel Bertran, actual membre de la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).