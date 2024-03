Solidaritat avisa que estan disposats a la "batalla" judicial internacional per la ILP d'independència

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

Solidaritat Catalana per la Independència ha avisat que defensaran a nivell internacional la iniciativa legislativa popular (ILP) que demana al Parlament declarar la independència de Catalunya, després que el Govern l'ha recorregut davant el Tribunal Constitucional (TC).

"Estàvem i estem disposats a recollir signatures per la ILP, i estem i estarem disposats a la batalla jurídica", i ha afegit que el seu objectiu és elevar l'assumpte fins a instàncies internacionals, ha advertit l'organització en un comunicat aquest dimarts.

Així mateix, ha assegurat que el recurs contra aquesta iniciativa era "previsible, fruit del menyspreu i la repulsa que l'Estat espanyol sent pel dret d'autodeterminació i per la nació catalana".

Solidaritat Catalana ha constatat en el mateix comunicat que no hi ha cap partit independentista, al seu parer, que defensi la declaració d'independència "en el primer pla, de manera immediata, inexcusable i més àmplia possible".

Per això, l'organització ha expressat la voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions catalanes i ha demanat suport en la recollida de signatures per poder-hi concórrer.