Soler (ACM): la Diada és una oportunitat per defensar una Catalunya "lliure i sobirana"

El seu manifest per la Diada defensa l'ús del català "com a eina vertebral de la nació"



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, ha afirmat que la Diada d'aquest dilluns és una oportunitat per sortir al carrer, reivindicar-se com a poble i fer-se sentir des de Catalunya com a "lliure i sobirana".

Soler ho ha dit després de participar juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada.

L'ha acompanyat l'exvicepresidenta de la Generalitat i secretària general de l'ACM, Joana Ortega, i el vicepresident de l'ACM, Xavi Paz, al costat de la presidenta de l'FMC, Olga Arnau.

MANIFEST

El manifest de l'ACM per la Diada, 'La força del municipalisme, la força del poble de Catalunya', defensa que l'11 de Setembre és un dia de reivindicació: "Sortim al carrer per celebrar la nostra Festa Nacional, per expressar-nos i per reivindicar-nos com a poble lliure i sobirà".

Aquest any, el manifest emfatitza "la necessitat de reivindicar l'ús i la vitalitat del català com a eina vertebral de la nació", per aconseguir cohesió social, d'identitat i de cultura, que cal protegir i potenciar més, de cara a futures generacions.

També afirma que la sobirania és "sinònim de més benestar i més oportunitats per a tota la ciutadania. Només així han avançat les nacions".

L'ACM assegura que el municipalisme continuarà acompanyant Catalunya "en tots els seus avanços socials, nacionals i democràtics, perquè les nacions i els estats no s'entendrien sense la força dels seus pobles, la força del municipalisme".