Solé (ERC) afirma que la candidatura de Junqueras "no està darrere" les filtracions

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Acció Exterior de la Generalitat Bernat Solé --membre de la candidatura de l'expresident d'ERC Oriol Junqueras-- ha assegurat aquest dimarts que aquesta candidatura "no està darrere" la filtració d'uns missatges de la secretària general dels republicans, Marta Rovira, sobre la seva reacció als cartells contra els germans Maragall promoguts per una estructura B del partit.

"És evident que no hi està darrere", ha expressat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, després de preguntar-li per una possible relació entre la candidatura de Junqueras, Militància Decidim, i la filtració dels missatges.

"Jo m'he sentit ferit pel fet que s'associïn aquestes filtracions a una candidatura", ha afegit, alhora que ha demanat, textualment, sentit de la responsabilitat i alçada de mires.

Així mateix, ha considerat que "no es pot ser tan àgil a l'hora d'associar unes filtracions a una candidatura" i ha reclamat, textualment, que no es faci safareig públic d'aquesta situació.

"Aquesta no és l'ERC que jo vull i que jo estimo, jo vull una altra ERC, jo vull una ERC que sàpiga resoldre els conflictes internament, que no es facin servir les xarxes socials per esbudellar situacions lamentables", ha afegit.