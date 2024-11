Solà veu probable una "allau de baixes" a ERC en funció del resultat del congrés

Assegura que ni ella ni Bosch seran candidats a presidir la Generalitat si dirigeixen el partit

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, Helena Solà, ha assegurat aquest dimecres que veu probable una "allau de baixes de militància" en funció del resultat del congrés que els republicans celebren aquest dissabte, amb 3 llistes que es disputen la direcció de l'organització.

En una entrevista a Europa Press, Solà no ha descartat una possible escissió en la formació, però ha fet una crida a la militància perquè ningú no abandoni l'organització després de la votació perquè "guanyi qui guanyi el partit està en hores baixes" i cal, diu, la feina de tothom.

Solà ha criticat que l'expresident d'ERC i candidat a la reelecció per Militància Decidim, Oriol Junqueras, hagi apel·lat a les "emocions" en campanya, i ha instat els afiliats a no decidir en funció de quin candidat els cau millor, sinó pensant en el partit i en Catalunya.

"ERC no és un grup de macramé. ERC és un partit polític, i hem vingut aquí a fer política, i hem vingut aquí a millorar la vida de les persones, i hem vingut aquí a millorar l'educació pública, la sanitat pública, els Rodalies, i punts d'altres àmbits", ha expressat.

Foc Nou és una de les 3 llistes que es disputen la direcció dels republicans aquest dissabte, juntament amb Militància Decidim, impulsada per Junqueras, i la llista Nova Esquerra Nacional, pròxima a l'actual secretària general en funcions, Marta Rovira, i liderada per l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs.

EL PARTIT, PER A LA "LÍNIA ESTRATÈGICA"

Solà ha defensat separar el partit del Govern, i ha remarcat que ni ella ni l'exconseller i candidat de Foc Nou a secretari general, Alfred Bosch, seran candidats a la presidència de la Generalitat si guanyen el congrés.

"Ni la persona presidenta ni secretària general han d'anar encapçalant cap llista. És a dir, el partit és tan important, tan important, que és incompatible. D'on treus les hores per fer bé la meva feina?", ha preguntat, i ha dit que la funció del partit és marcar la línia estratègica i, la del Govern i del grup parlamentari, executar-la.

Preguntada per les "coaccions" a militants que ella ha exposat aquesta setmana per part d'alguna candidatura --sense especificar qui dels candidats les ha dut a terme--, Solà ha reiterat que, si no hi ha denúncies de les persones afectades, no especificarà de quin sector provenen les pressions.

REBUTJA PACTES "SISTEMÀTICS" AMB EL PSC

En preguntar-li per si veu amb bons ulls pactar amb el PSC en alguns àmbits de gestió, Solà ha explicat textualment que les polítiques d'habitatge, educació i sanitat formen part de la construcció d'una hipotètica república catalana, i ha afegit que "s'ha acabat pactar sistemàticament amb el Partit Socialista".

Solà ha destacat que ERC no ha de tractar com un pacte de legislatura l'acord que va tancar amb el PSC per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha augurat que, si no hi ha una entesa per als pressupostos a Catalunya, els socialistes "ho faran servir d'excusa" per no complir amb els pactes amb els republicans.

L'ERROR D'ARAGONÈS

Ha expressat que ERC ha fet una bona feina al capdavant de la Generalitat durant la presidència de Pere Aragonès, però ha lamentat que no es va saber explicar bé i ha qualificat d'error que avancés les eleccions catalanes: "Molta feina s'ha quedat al forn, a mig cuinar. I no hem pogut rendibilitzar els fruits".

També ha afirmat que el govern d'ERC va aparcar la independència i se'n va oblidar, la qual cosa, a parer seu, ha penalitzat el partit entre l'electorat.

CONSENSUAR CAMÍ AMB JUNTS

Sobre la proposta de Foc Nou de crear un espai de diàleg permanent entre independentistes, Solà ha exposat que es refereixen a un "pacte de no agressió" entre partits independentistes.

Preguntada per si veu Junts disposat a això, ha admès que tenen discrepàncies amb els de Carles Puigdemont en matèries com mobilitat, educació i sanitat perquè són un "partit de dretes" i ERC és d'esquerres, però ha convingut que les dues formacions han de recórrer un camí conjunt cap a la independència.

La candidata ha afegit que, si no hi ha un punt d'unió, els mateixos partits independentistes estan "generant desafecció en les persones independentistes o persones que hi poden ser properes".