Solà reivindica Foc Nou com la candidatura sense responsabilitat en l'estructura B

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, Helena Solà, ha reivindicat la seva candidatura a liderar el partit republicà per la seva absència de responsabilitat en "els lamentables fets" que han avergonyit el partit, en referència a l'estructura B suposadament dedicada a impulsar campanyes de comunicació controvertides.

"Som militants que no hi hem tingut cap responsabilitat, que ens n'hem assabentat a través dels mitjans quan sabem que se'n tenia coneixement des de fa mesos o anys i que se'ns ha amagat a la militància", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

També ha explicat que abans d'unir-se a Foc Nou, després dels mals resultats electorals, de sortir a la llum l'estructura B i el suport a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, havia decidit donar-se de baixa del partit, i ha destacat que en la seva candidatura, tots els militants que la conformen tenen feina: "No depenem del partit, i potser això ens permet ser crítics".