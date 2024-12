Solà qualifica d'"error" plantejar el congrés d'ERC com un plebiscit a Junqueras

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, Helena Solà, que va quedar la setmana passada fora del procés congressual en quedar en tercera posició en la primera volta, ha qualificat d'"error" plantejar el congrés dels republicans com un plebiscit a l'expresident del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras.

En una entrevista publicada aquest divendres en el 'Diari Ara', recollida per Europa Press, Solà ha assenyalat que, respecte a la proposta que va fer 'Nova Esquerra Nacional' per incorporar algunes mesures de 'Foc Nou', encara han de "mirar amb detall el que proposen".

Solà ha apuntat a la necessitat de tenir una pregunta "molt clara" de cara a una possible consulta interna vinculant sobre la continuïtat del pacte d'investidura que ERC va tancar amb el PSC per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Així mateix, ha destacat que "és probable" que 'Foc Nou' s'acabi constituint en un corrent intern a ERC després del congrés, encara que n'hauran de parlar internament.

SUPORT A ALTRES CANDIDATURES

Sobre un eventual suport a alguna de les dues candidatures que es disputen la direcció en segona volta, Solà ha dit que dins de la seva llista hi haurà persones que senten més afinitat amb una candidatura o l'altra: "Potser opinen que no hem de recolzar cap candidatura. Tot això en els propers dies ja anirem veient com es concreta".

Solà ha opinat que les dues llistes que van passar a segona volta són "continuistes" amb les últimes direccions que ha tingut ERC, a la qual cosa afegeix que és habitual que quan la situació no és bona hi hagi una actitud més conservadora, textualment.

La llista de 'Foc Nou' va aconseguir la setmana passada el 12,6% dels suports de la militància d'ERC en la primera volta del congrés, per darrere de 'Nova Esquerra Nacional' (35,3%), liderada per l'exalcade de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs i la llista 'Militància Decidim' (48,3%), impulsada per Junqueras.