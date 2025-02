Solà (Micropobles): "Es parla molt d'habitatge però temem que al món rural no sigui realitat"

Creu que "estem a temps" de revertir la despoblació a Catalunya, i ho veu més difícil a l'Espanya Buidada

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner (Lleida), Joan Solà, ha situat la dificultat de l'accés a l'habitatge com un dels principals problemes que afecten el món rural, tot i que pronostica que les mesures que s'anuncien des de les diferents administracions no beneficiaran els municipis rurals.

"Es parla molt d'habitatge, però temem que al món rural no sigui una realitat", ha dit en una entrevista d'Europa Press, en què ha assegurat que lluitaran perquè els ajuntaments del món rural també puguin construir habitatge assequible.

"No té sentit que una família que vol venir a viure o una família que ja està vivint en aquest territori no pugui construir-se un habitatge perquè tenim una llei urbanística que no està pensada per a aquest món rural i se n'hagi d'anar", ha expressat.

ESTATUT DE MUNICIPIS RURALS

Per solucionar aquest problema i d'altres que assegura que tenen els municipis rurals, veu imprescindible que s'aprovi l'Estatut de Municipis Rurals al Parlament, en la ponència del qual ha participat Micropobles aquest dilluns: "Que els grups parlamentaris no ho allarguin al Parlament, que sigui una aprovació tan ràpida com sigui possible perquè es pugui aplicar com més aviat millor", ha reclamat.

El text treballat durant l'anterior legislatura amb el Ggovern d'ERC i aprovat a l'octubre pel nou executiu de Salvador Illa (PSC) va iniciar la seva tramitació parlamentària al novembre, i va reunir el consens dels grups i de les associacions municipalistes, tot i que inicialment discrepessin en la definició de què és un municipi rural: "No és el mateix un municipi de 100 habitants que un de 1.900, no tenen absolutament res a veure".

Més enllà d'aprovar-se, ha reclamat el compliment del nou marc normatiu, i ha afirmat que tenen molta confiança en la seva capacitat de fer-ho complir perquè després del treball de "tants anys perquè sigui una realitat", ha garantit que no tiraran la tovallola i seran més insistents que mai, en les seves paraules.

BUROCRÀCIA I MANCA DE SERVEIS

Una altra problemàtica que ha explicat és la manca de tècnics i funcionaris davant de la necessitat de fer front a una administració cada cop més complexa i amb més burocràcia.

"Quan surt una convocatòria d'ajuts, si hem de competir amb concurrència competitiva amb un municipi que té tècnics, que té una infraestructura molt gran, a nosaltres se'ns fa molt més difícil poder lluitar. I això també fa que perdem oportunitats", ha relatat.

Per Solà, a la manca de tècnics se sumen les dificultats financeres que detecta l'associació en molts municipis pels pocs ingressos que tenen per als molts serveis que han de cobrir, i Solà posa d'exemple el seu poble: "El municipi del qual soc alcalde té 47 quilòmetres quadrats, tres nuclis de població, prop de 80 masies disseminades. Gestionar tot això és molt complex i els ingressos que tenim són molt petits".

També ha assenyalat la manca de serveis, i ha demanat emular un sistema multiservei que existeix a municipis rurals de Terol perquè els micropobles, ha afirmat, si no tenen un bar, una botiga ni cap mena de serveis van morint, però que si hi ha "un punt de vida, genera vida".

"UN MÓN RURAL VIU FARÀ UN MÓN URBÀ MILLOR"

Solà ha afirmat que els municipis de menys de 1.000 habitants són una definició molt clara del que és Catalunya, però que poden desaparèixer: "Som el 51% dels municipis del país. Ocupem el 51% del territori. I en població som el 2,5%. Unes 280.000 persones pels prop de vuit milions. Aquesta és la realitat. I si no s'actua, aquest percentatge anirà baixant", ha assegurat.

Ha afirmat que ningú vol una àrea urbana més plena i un món rural més buit perquè "un món rural viu farà també un món urbà millor" i que en moltes ocasions s'ha legislat sense tenir en compte el món rural, fenomen que atribueix a la manca de coneixement suficient.

S'ha mostrat esperançat a revertir la pèrdua de població al món rural, cosa que veu més difícil en altres territoris de l'Espanya buidada: "Veiem que l'Espanya Buidada està pitjor, i difícilment podran revertir-ho en alguns territoris. Aquí estem a temps de poder revertir-ho. N'estem convençuts", ha afegit.